حركة مشتركة أم فراغ مشترك؟ قراءة نقدية في "نقف معًا"

في الحلقة 216 من بودكاست "الميدان" استضفنا الصحافية سماح وتد في حوار حول تحقيقها الأخير لموقع +972 عن حركة "نقف معًا"، والذي يتناول نشاط الحركة في السنوات الأخيرة، والتحديات والانتقادات التي تواجهها.

بدأنا الحديث بالتطرق إلى أهمية العمل الصحافي، ولا سيما التحقيقات الاستقصائية التي تمنح القارئ قدرة على قراءة معمّقة للقضايا المختلفة، في ظل تراجع هذا النوع من الصحافة بسبب تسارع الأخبار وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، ما يجعل من الصعب على الصحافيين إنجاز تحقيقات تتطلب وقتًا وجهدًا طويلين.

بعد ذلك انتقلنا إلى أبرز نتائج التحقيق حول الحركة، بدءًا من غياب موقف واضح ومعلن تجاه علاقتها بالصهيونية، مرورًا بنموذج عملها القائم على شبكة واسعة من العاملين والميزانيات، والمساحة التي تسمح الدولة للحركة — لكونها تضم يهودًا — بالعمل فيها، مقارنةً بالأحزاب والحركات العربية التي مُنعت منذ بداية الحرب من العمل في الحيز السياسي، وصولًا إلى العوامل التي تشجّع الفلسطينيين على الانخراط في الحركة مقابل العوامل التي تدفع اليهود للمشاركة فيها.

إضافة إلى ذلك، قدّمت سماح قراءة سياسية لواقع الفلسطينيين في الداخل في ظل شروط سياسية يتقلص فيها الحيز السياسي المتاح لهم، ويُمنعون من العمل فيه مقارنةً بما هو مسموح للجمهور اليهودي، كما رأينا منذ بداية الحرب.

واختتمنا الحوار بالتطرق إلى طموحات الحركة بالمشاركة في انتخابات الكنيست، والتساؤل عمّا إذا كان هناك مكان لحركة عربية–يهودية إضافية تحاول اختراق الخطاب داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل، لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى دخول الحيز السياسي على حساب الأصوات العربية.