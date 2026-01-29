في الحلقة 217 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المحامية راوية حندقلو والمحامي أمل عرابي في حوار بشأن آخر التطورات في سياق النضال ضد الجريمة في المجتمع العربي؛ وقد بدأنا من الإضراب الذي انطلق في سخنين، حين قرر صاحب المتاجر علي زبيدات إعلان الإضراب احتجاجًا على محاولات الابتزاز التي تعرض لها، وهو ما أدى إلى إضراب عام شمل مدينة سخنين بأكملها، ثم أعقبه إعلان لجنة المتابعة الإضراب العام والدعوة إلى مظاهرة شاملة في المجتمع العربي كله.

وخلال الحوار، ركّزنا على التطورات التي رافقت انطلاق هذا الحراك، ولا سيما في ما يتعلق بالقيادة العربية: هل نحن أمام لحظة تاريخية في مسار النضال المدني داخل المجتمع العربي؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه حدثًا عابرًا سيهدأ بعد أسابيع؟ أم أن ما نشهده هذه المرة يحمل تداعيات بعيدة المدى، خاصة في ظل الوضعين السياسي والاقتصادي القائمين في البلاد؟

كما تطرقنا إلى سؤال: لماذا المظاهرة في تل أبيب تحديدًا؟ وما هي دلالات ذلك وتبعاته؟ إضافة إلى التأكيد على أهمية إدارة نضال مركّب وطويل الأمد، نضال قادر ليس فقط على التأثير داخل المجتمع العربي، بل أيضًا على إحداث صدى وتأثير داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، وصولا لتدويل القضية.