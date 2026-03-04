بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | حوار مع د. محجوب الزويري: من يحكم القرار الإيراني في الحرب؟

في الحلقة 223 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الأكاديمي والخبير الأردني في سياسات الشرق الأوسط، د. محجوب الزويري، للحديث بشأن التطورات الأخيرة في الحرب مع تركيز مباشر على إيران وكيفية إدارتها لهذه الحرب.

تطرقنا خلال الحوار إلى كيفية تلقي الشعب الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وإلى فرص نجاح المحاولة الأميركية لتغيير النظام في البلاد، ومحاولة الولايات المتحدة استنساخ ما تعتبره نجاحا لها في فنزويلا وتطبيقه على إيران. كما تناولت الحلقة كيفية فهم الرد الإيراني على تطورات الحرب في الجبهات المختلفة، بما في ذلك التوتر مع دول الخليج ودخول حزب الله إلى المعركة.

تصعيد إقليمي: توغل بلبنان والسعودية قد تضرب إيران وحرب سيبرانية قبل اغتيال خامنئي

حوار مع د. إمطانس شحادة: أهداف إسرائيل من الحرب على إيران

لبنان في قلب حرب إيران: حزب الله ينخرط بالمواجهة ثأرًا لخامنئي

الحرب على إيران: ضربة اليوم الأول… وما بعد خامنئي؟

حرب الاستنزاف الصاروخي بين إسرائيل وإيران: من ينفد مخزونه أولا؟
حرب الاستنزاف الصاروخي بين إسرائيل وإيران: من ينفد مخزونه أولا؟

03/03/2026
البحث عن المجد الشخصي: محرك ترامب في ولايته الثانية
البحث عن المجد الشخصي: محرك ترامب في ولايته الثانية

03/03/2026
المشهد الإنساني في إيران: فاتورة الدمار وتحديات الحماية المدنية
المشهد الإنساني في إيران: فاتورة الدمار وتحديات الحماية المدنية

03/03/2026
حرب سيبرانية عطّلت اتصالات إيران ودرست سلوك قادتها ومهّدت لاغتيال خامنئي
حرب سيبرانية عطّلت اتصالات إيران ودرست سلوك قادتها ومهّدت لاغتيال خامنئي

04/03/2026