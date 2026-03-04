بودكاست "الميدان" | حوار مع د. محجوب الزويري: من يحكم القرار الإيراني في الحرب؟

في الحلقة 223 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الأكاديمي والخبير الأردني في سياسات الشرق الأوسط، د. محجوب الزويري، للحديث بشأن التطورات الأخيرة في الحرب مع تركيز مباشر على إيران وكيفية إدارتها لهذه الحرب.

تطرقنا خلال الحوار إلى كيفية تلقي الشعب الإيراني نبأ اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وإلى فرص نجاح المحاولة الأميركية لتغيير النظام في البلاد، ومحاولة الولايات المتحدة استنساخ ما تعتبره نجاحا لها في فنزويلا وتطبيقه على إيران. كما تناولت الحلقة كيفية فهم الرد الإيراني على تطورات الحرب في الجبهات المختلفة، بما في ذلك التوتر مع دول الخليج ودخول حزب الله إلى المعركة.