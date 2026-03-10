بودكاست "الميدان" | أين تقف الصين من الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران؟

في الحلقة 224 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحثة في العلاقات الدولية د. رزان شوامرة، المتخصصة في الشأن الصيني، في حديث تناول الموقف الصيني من الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران.

وتطرّقنا في هذه الحلقة إلى الدبلوماسية الصينية، وكيف تضع الصين نفسها على الساحة الدولية، والمنطق الذي يحكم طريقة تصرّفها في عالم تُعدّ الولايات المتحدة فيه القوة المهيمنة. ومن خلال فهم الإستراتيجية الصينية، تناولنا كذلك العلاقات بين الصين وإيران، خاصة في ظلّ غياب تدخّل صيني لصالح إيران في مواجهة الضربات الإسرائيلية - الأميركية، رغم الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

كما تطرّقنا إلى علاقة الصين ببقية دول المنطقة، سواء الدول العربية أو إسرائيل، وكيف تدير وتوازن سياستها الخارجية تجاه مختلف دول المنطقة.