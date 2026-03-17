بودكاست "الميدان": حوار مع د. أسامة أبو ارشيد؛ كيف تورطت أميركا في الحرب على إيران من أجل إسرائيل؟

في الحلقة 226 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحث والكاتب في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. أسامة أبو ارشيد، في حوار تناول قرار الولايات المتحدة شن هجوم مشترك مع إسرائيل على إيران، وكيف وجدت واشنطن نفسها منخرطة في حرب تخدم المصالح الإسرائيلية، رغم تعارضها مع مصالحها الأوسع في الشرق الأوسط.

خلال الحلقة، ناقشنا عدة قضايا، من بينها شرعية الحرب، وما إذا كان الرئيس الأميركي قد تصرّف وفق ما يفرضه القانون الأميركي عند اتخاذ قرار الدخول في حرب، إضافة إلى المعارضة الداخلية داخل الولايات المتحدة لهذه الحرب التي يرفضها جزء كبير من الرأي العام الأميركي.

كما تطرقنا إلى تداعيات الحرب على علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية التي تدفع ثمن حرب لم تكن جزءًا من قرار خوضها، وكذلك إلى مستقبل "اتفاقيات أبراهام"، التي كان يفترض أن توفر إطارًا لأمن دول عربية، لكنها بدت عاجزة عن تحقيق ذلك بعد اندلاع الحرب.