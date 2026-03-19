بودكاست "الميدان" | حوار مع أنطوان شلحت: مسار التصعيد الإسرائيلي وحرب استنزاف مع إيران

في الحلقة 227 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الكاتب والمحلل السياسي، أنطوان شلحت، في حديث بشأن التطورات الأخيرة في الحرب الإسرائيلية –الأميركية على إيران.

ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل قد ادّعتا في بداية الحرب أنها عملية قصيرة، تهدف إلى إسقاط النظام، إلا أن الحرب بدأت تتجه نحو مسار حرب استنزاف معقدة، إذ ينجح النظام الإيراني في الصمود أمام الهجمات الأميركية –الإسرائيلية، والرد عليها.

ومع ذلك، تواصل إسرائيل في الأسبوع الأخير، خطوات التصعيد في الحرب، من خلال استهداف منشآت الغاز الإيرانية، إلى جانب خطوات أخرى تدفع نحو ردود إيرانية، تستهدف منشآت الطاقة في دول الخليج.

وفي الوقت الذي تصعّد إسرائيل هجماتها على إيران، لا تزال تواجه تحديا في الجبهة الشمالية مع حزب الله، في ظل تهديدات باجتياح برّيّ واسع للبنان.