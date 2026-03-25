بودكاست "الميدان" | حوار مع أمير مخول: من حرب تغيير النظام إلى حرب صراع على ممرات الطاقة

في الحلقة 277 من بودكاست "الميدان" استضفنا الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول في حديث تناول التطورات الأخيرة في الحرب، وكيف تحاول إسرائيل استغلالها من أجل ترسيخ مكانتها كقوة جيوسياسية قادرة على توفير ممر آمن لأسواق الطاقة العالمية من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

ومع اقتراب دخول الحرب شهرها الثاني، يبدو أن الأهداف والمصالح التي أعلنتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة في بدايتها آخذة في التراجع. فالنظام الإيراني لم يسقط، وعلى الرغم من الهجمات المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وقواتها المسلحة، ما زالت مؤسساتها، بما فيها الحرس الثوري، قادرة على الصمود بل وتهديد أسواق الطاقة العالمية من خلال احتمال إغلاق مضيق هرمز. هذه التطورات دفعت الولايات المتحدة إلى تعديل أهدافها في الحرب، التي باتت تتركز حاليا على إعادة فتح مضيق هرمز.

وعليه، ركّزت الحلقة على هذه المستجدات، إضافة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فتح قنوات تفاوض مع إيران، وكذلك على المصلحة الإسرائيلية في التحول إلى مركز قوة جيوسياسية إقليمية.