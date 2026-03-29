بودكاست "الميدان": كيف يستخدَم الذكاء الاصطناعي في الحرب على إيران؟ مع د. مصطفى جرار

في الحلقة 228 من بودكاست "الميدان"، استضفنا خبير الذكاء الاصطناعي، د. مصطفى جرار، للحديث بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، في ظل حقيقة أننا في الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، نشهد اعتمادًا متزايدًا عليه من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي.

في هذه الحلقة يشرح د. جرار كيف تستخدم الجيوش الذكاء الاصطناعي، ويتناول التداعيات السياسية والقانونية المترتبة على كون الذكاء الاصطناعي بات يتخذ قرارات بشأن مكان وكيفية العمل من دون تدخّل بشريّ، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن سهولة اتخاذ قرارات الحرب مع تراجع دور الإنسان، وابتعاده عن تبعاتها.

وفي الجزء الثاني من الحوار، ناقشنا أيضًا نقاط الضعف في الذكاء الاصطناعي، فبالرغم من قوته وسرعة معالجته للبيانات، لا تزال هناك طرق للتعامل معه، بل وحتّى تضليله.