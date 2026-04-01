حوار مع سامي أبو شحادة: تأثير الحرب على السياسة الإسرائيلية

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان" استضفنا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في حوار حول تداعيات الحرب على السياسة الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين.

في الجزء الأول من الحلقة، استعرضنا كيفية قراءة النخبة السياسية في إسرائيل لنتائج الحرب، في ظل إخفاقها في تحقيق الأهداف التي حُدّدت مع انطلاقها، كما تناولنا غياب أي معارضة حقيقية لها داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يواصل حتى خصوم نتنياهو دعمها.

في الجزء الثاني، تناولنا تأثير الحرب على الخريطة السياسية في إسرائيل، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المتوقعة نهاية العام، وناقشنا ما إذا كانت فكرة القائمة المشتركة لا تزال مطروحة، إلى جانب القوة المحتملة التي قد تنشأ عن توحيد الأحزاب العربية.