حوار مع سامي أبو شحادة: تأثير الحرب على السياسة الإسرائيلية

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان" استضفنا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، في حوار حول تداعيات الحرب على السياسة الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين.

في الجزء الأول من الحلقة، استعرضنا كيفية قراءة النخبة السياسية في إسرائيل لنتائج الحرب، في ظل إخفاقها في تحقيق الأهداف التي حُدّدت مع انطلاقها، كما تناولنا غياب أي معارضة حقيقية لها داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يواصل حتى خصوم نتنياهو دعمها.

في الجزء الثاني، تناولنا تأثير الحرب على الخريطة السياسية في إسرائيل، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المتوقعة نهاية العام، وناقشنا ما إذا كانت فكرة القائمة المشتركة لا تزال مطروحة، إلى جانب القوة المحتملة التي قد تنشأ عن توحيد الأحزاب العربية.

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الحرب تبلغ سقفها العسكري... كيف تُحسم؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

الحرب على إيران… من يحسم شكل نهايتها؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

بين التصعيد والانسحاب: هل تقترب نهاية الحرب على إيران؟

بودكاست يومي
بودكاست يومي

المصادقة على الميزانية: هل تدفع إسرائيل ثمن الحرب والاستنزاف؟

