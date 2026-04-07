بودكاست "الميدان" | حوار مع د. إمطانس شحادة: ساعات حاسمة... إما وقف إطلاق النار أو تصعيد في الحرب

في الحلقة 230 من بودكاست "الميدان"، استضفنا مدير البرامج البحثية في مركز "مدى الكرمل"، د. إمطانس شحادة، في نقاش حول تطورات الأحداث الأخيرة في الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، وذلك بعد أن عاد الرئيس الأميركي لتهديداته بأنه إذا لم يفتح مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستبدأ باستهداف أهداف مدنية، بل وقد تعيد إيران إلى "العصر الحجري".

في هذه الحلقة ركزنا على سؤال أهداف الحرب، خصوصا بعد فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاط النظام، وقدرة هذا النظام على الصمود. وبالتوازي مع ذلك، ناقشنا كيف فاجأت الجبهة في لبنان إسرائيل، من خلال قدرة حزب الله على الاستمرار في القتال، خلافا للتقديرات الإسرائيلية التي رجّحت أن يكون الحزب قد ضعف بشكل كبير، وهو ما تبيّن أنه غير صحيح.

وفي الجزء الأخير من الحوار، تطرقنا أيضا إلى مدى جاهزية المجتمع الإسرائيلي للاستمرار في الحرب، وكيف يمكن أن تؤثر نتائجها على انتخابات الكنيست المقررة في نهاية العام الحالي.