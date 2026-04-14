بودكاست "الميدان" | حوار مع جاد غصن: كيف سيبدو لبنان بعد الحرب؟

في الحلقة 231 من بودكاست الميدان"، استضفنا الصحافي اللبناني جاد غصن في حديث بشأن تداعيات الحرب على لبنان، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم، وكيف تؤثر على السياسة الداخلية اللبنانية في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة وإيران، تديران مفاوضات في إسلام أباد بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق يشمل الساحة اللبنانية أم لا؛ فعلى الرغم من العدوان المتواصل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في نهاية عام 2024، لا تزال إسرائيل غير قادرة على حسم المعركة مع حزب الله، كما تبيّن أن فكرة نزع سلاح الحزب مهمة أكثر صعوبة وتعقيدًا مما كان يعتقده الجيش الإسرائيلي.

لذلك، نسأل في هذه الحلقة: كيف يؤثر تسلسل هذه الأحداث على المجتمع والسياسة في لبنان، وهل يمكن أن يعود خطر الحرب الأهلية إلى الواجهة من جديد، وكيف تأثر وسيتأثر موقع حزب الله بفعل هذه الحرب؟