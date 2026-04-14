بودكاست "الميدان" | حوار مع جاد غصن: كيف سيبدو لبنان بعد الحرب؟

في الحلقة 231 من بودكاست الميدان"، استضفنا الصحافي اللبناني جاد غصن في حديث بشأن تداعيات الحرب على لبنان، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم، وكيف تؤثر على السياسة الداخلية اللبنانية في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة وإيران، تديران مفاوضات في إسلام أباد بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق يشمل الساحة اللبنانية أم لا؛ فعلى الرغم من العدوان المتواصل منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في نهاية عام 2024، لا تزال إسرائيل غير قادرة على حسم المعركة مع حزب الله، كما تبيّن أن فكرة نزع سلاح الحزب مهمة أكثر صعوبة وتعقيدًا مما كان يعتقده الجيش الإسرائيلي.

لذلك، نسأل في هذه الحلقة: كيف يؤثر تسلسل هذه الأحداث على المجتمع والسياسة في لبنان، وهل يمكن أن يعود خطر الحرب الأهلية إلى الواجهة من جديد، وكيف تأثر وسيتأثر موقع حزب الله بفعل هذه الحرب؟

بودكاست يومي

خسارة أوربان في هنغاريا... تحوّل يربك إسرائيل

بودكاست يومي

فشل مفاوضات إسلام آباد... لبنان وهرمز والنووي في قلب الخلاف

بودكاست يومي

لبنان خارج الهدنة: تصعيد دموي ومفاوضات على حافة الانهيار

بودكاست يومي

وقف إطلاق نار مؤقت ومعركة روايات: من فرض المعادلة... واشنطن أم طهران؟

تقرير: واشنطن طرحت في إسلام آباد تجميد التخصيب 20 عامًا... طهران رفضت

باحث إسرائيلي: الواقع الإستراتيجي الإيراني لا يزال دون تغيير جوهري

معطيات: تراجع نجاعة الدفاعات الجوية الإسرائيلية كلما طالت الحرب على إيران

أسبوعية عرب 48... نسلط الضوء على قضايا الأسبوع

