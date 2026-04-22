بودكاست "الميدان" | كيف يتكيّف العنف والجريمة خلال زمن الحرب؟

في الحلقة 232 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحافي ضياء حاج يحيى في حوار حول الجريمة في المجتمع العربي خلال الحرب، وكيف تقوم منظمات الجريمة بملاءمة نفسها وأنشطتها مع الواقع الذي فرضته الحرب.

تناولنا خلال الحوار واقع المجتمع العربي وموجة الاحتجاج التي انطلقت قبل الحرب في سخنين ضد الجريمة، وكيف أدت الحرب إلى تراجعها، وكيف تعاملت منظمات الجريمة مع تلك الاحتجاجات.

بعد ذلك ناقشنا كيف تقوم منظمات الجريمة بتحليل الحرب وفهمها، وكيف تطور إستراتيجيات عمل تستند إلى فهمها للدولة والمجتمع في أوقات الأزمات، والطرق التي تستغل بها هذه الأزمات لمصلحتها.