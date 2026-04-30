بودكاست "الميدان" | 14 ألف عملية هدم في النقب خلال 3 سنوات

في الحلقة 232 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المحامي ومنسق منطقة النقب في جمعية "عدالة"، مروان أبو فريح، للحديث عن التقرير الأخير للجمعية حول واقع النقب في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استهلّ الحوار بسؤال عن الأوضاع في النقب قبل الحرب الحالية، وكيفية تعامل الدولة مع السكان الفلسطينيين البدو، وما رافق ذلك من انتهاكات قانونية وسياسية تمس حقوقهم في الملكية والحقوق المدنية.

وانتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة التقرير، الذي يتناول سياسات هدم المنازل في النقب، وعمليات تهجير المجتمعات والعائلات دون توفير بدائل، إلى جانب الإشارة إلى استمرار أنماط من السياسات المشابهة لتلك المعتمدة في الضفة الغربية.

كما تطرّق الحوار إلى أشكال النضال وإستراتيجيات العمل في ظل الواقع السياسي العام الذي يعيشه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل.