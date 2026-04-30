بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان" | 14 ألف عملية هدم في النقب خلال 3 سنوات

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة 232 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المحامي ومنسق منطقة النقب في جمعية "عدالة"، مروان أبو فريح، للحديث عن التقرير الأخير للجمعية حول واقع النقب في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

استهلّ الحوار بسؤال عن الأوضاع في النقب قبل الحرب الحالية، وكيفية تعامل الدولة مع السكان الفلسطينيين البدو، وما رافق ذلك من انتهاكات قانونية وسياسية تمس حقوقهم في الملكية والحقوق المدنية.

وانتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة التقرير، الذي يتناول سياسات هدم المنازل في النقب، وعمليات تهجير المجتمعات والعائلات دون توفير بدائل، إلى جانب الإشارة إلى استمرار أنماط من السياسات المشابهة لتلك المعتمدة في الضفة الغربية.

كما تطرّق الحوار إلى أشكال النضال وإستراتيجيات العمل في ظل الواقع السياسي العام الذي يعيشه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست يومي
بودكاست يومي

ضغط أميركي وتصعيد إسرائيلي: إيران تحت الحصار... ولبنان تحت التهديد

بودكاست يومي
بودكاست يومي

مهلة حاسمة في لبنان: تهديد "بمصير غزة" وعجز أمام المسيّرات

بودكاست يومي
بودكاست يومي

التحالفات السياسية وتحديات الأحزاب في إسرائيل

بودكاست يومي
بودكاست يومي

دبلوماسية متعثرة بإسلام أباد.. و"قبة حديدية" إسرائيلية في الإمارات

مواد ننصح بها

بودكاست

تقرير: خطة أميركية لضربات على إيران وخيارات للسيطرة على هرمز

بودكاست

عدالة: على السلطات الإسرائيلية وقف تنفيذ المخطط الذي يمسّ بحرمة قبور الطنطورة المهجرة وضمان حمايتها

بودكاست

560 اعتقالًا إداريًا منذ 2020: تصاعد غير مسبوق في استخدام "المواد السرية" ضد الشباب العرب

بودكاست

إسرائيل تطالب ترامب بسقف زمني لمفاوضات لبنان حتى منتصف أيار

