بودكاست "الميدان" | خالد عنبتاوي: تغيّر الخريطة السياسية بإسرائيل.. ووحدة الأحزاب العربية غير واضحة

في الحلقة 234 من بودكاست "الميدان"، استضفنا رئيس لجنة التخطيط السياسي والإستراتيجي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. خالد عنبتاوي، للحديث عن التطورات السياسية الأخيرة، وسؤال الانتخابات الإسرائيلية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

بدأنا الحوار بقراءة للمشهد السياسي الراهن، في ظل واقع أصبحت فيه الحرب ومشاهد القتل جزءًا من الحياة اليومية، مع تعدد ساحات المواجهة من غزة ولبنان إلى إيران، وانعكاسات ذلك على المجتمع الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات سياسية داخلية.

وتناول د. عنبتاوي التحولات التي شهدتها الحركة الصهيونية والخريطة الحزبية في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، متوقفًا عند التحالفات السياسية الجديدة التي بدأت تتبلور مؤخرًا، وبينها التقارب بين نفتالي بينيت ويائير لبيد، رغم اختلاف خلفياتهما الأيديولوجية، إلى جانب دور بنيامين نتنياهو في إعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي.

كما تطرّق الحوار إلى واقع الأحزاب العربية، وسؤال إعادة توحيدها ضمن إطار "القائمة المشتركة"، والخلافات التي يثيرها انضمام حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي، وما يرتبط بذلك من نقاشات حول معنى المشاركة السياسية وحدودها.

