حوار مع جوني منصور: 78 عامًا على النكبة... كيف تُقرأ بعد حرب الإبادة؟

في الحلقة 235 من بودكاست "الميدان"، استضفنا المؤرخ والكاتب د. جوني منصور، في حوار خاص بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية، تناولنا فيه كيفية قراءة النكبة بعد نحو عامين ونصف من حرب الإبادة على غزة، وفي ظل السياسات الإسرائيلية في الفضاء العربي.

بدأنا الحوار بمحاولة فهم اللحظة التاريخية للنكبة الفلسطينية، وكيف أثّرت في التاريخ العالمي؛ باعتبارها حدثًا ذا تداعيات إقليمية ودولية ما زلنا نرى آثارها حتى اليوم في الخطاب والوعي، ليس عربيًا فقط، بل على المستوى الدولي أيضًا.

كما ناقشنا أوجه الشبه بين ما جرى خلال النكبة وما تشهده غزة والضفة الغربية وجنوبي لبنان وسورية، وحتى النقب، ضمن السياسات الإسرائيلية الراهنة، إلى جانب كيفية تعامل الفلسطينيين مع هذا الواقع في ظل الذاكرة الجماعية التي كرّستها النكبة في الوعي الفلسطيني.

وتطرق الحوار كذلك إلى أسئلة تتعلق بالرواية الفلسطينية، وكيف تمكن الفلسطينيون، رغم غياب دولة ومؤسسات جامعة، من إيصال قضيتهم إلى العالم، إضافة إلى دور الأكاديميين والكتّاب الفلسطينيين في بناء السردية الفلسطينية ومواجهة الرواية الصهيونية.

هرتسوغ يدعو نتنياهو إلى التفاوض بشأن ملفات فساده

الأغوار الشمالية: صراع البقاء بين الاستيطان والصمود الفلسطيني

ائتلاف نتنياهو يقدّم مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة

إصدار جديد لمدى الكرمل: "الدور التحرّريّ للاستشارة التربويّة النفسيّة لدى الفلسطينيّين في أراضي 48"

