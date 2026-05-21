بودكاست "الميدان": الصحافة و"الصحافة البديلة" في زمن الحرب

في الحلقة 236 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الصحافي بكر زعبي في حوار تناول واقع الصحافة والصحافة البديلة خلال السنوات الأخيرة، ودورهما في تغطية الأحداث، من حرب الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الإسرائيلي على المنطقة، إلى الجريمة في المجتمع العربي وسائر التحولات التي شهدتها المرحلة الأخيرة.

في مستهل الحوار، تطرقنا إلى المعضلات التي يواجهها الصحافي الفلسطيني داخل إسرائيل؛ إذ يجد نفسه بين متابعة الأحداث وتغطيتها، وبين إدراكه لحجم الملاحقة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، وسياسات تكميم الأفواه، والاعتقالات التعسفية، والخوف المتزايد من التعبير عن الرأي.

وانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الإعلام الإسرائيلي، وكيف انخرط منذ الأيام الأولى للحرب في خطاب التحريض وتشجيع الحرب، بما انعكس على تصاعد التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، ودفع باتجاه تبني الرواية الرسمية بدل أداء الدور الصحافي القائم على التغطية والمساءلة.

كما تحدث بكر عن تجربته في الإعلام البديل باللغة العبرية من خلال موقع "سيحا ميكوميت"، والتحديات المرتبطة بالكتابة بالعبرية، وما الذي يمكن أن تضيفه هذه الكتابة، وما إذا كانت قادرة فعلًا على إحداث تأثير.