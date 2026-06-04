بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": مشاريع تهويد القدس... من المسجد الأقصى إلى الشيخ جراح

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في الحلقة 237 من بودكاست "الميدان"، استضفنا خبير شؤون القدس والاستيطان، د. خليل التفكجي، في حوار تناول مخططات البناء والتنظيم في مدينة القدس، وكيف تدفع إسرائيل قدما بمشاريع عمرانية ذات أبعاد سياسية تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من المدينة مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

استعرضنا في بداية الحوار الخلفية التاريخية لمخططات البناء والتنظيم في القدس منذ فترة الانتداب البريطاني، وكيف تحولت هذه المخططات إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الصهيوني للسيطرة على الأرض وإعادة تشكيل المدينة.

كما تطرقنا إلى المخططات التي وُضعت قبل احتلال القدس عام 1967، وكيف استغلتها إسرائيل لاحقا لترسيخ وقائع جديدة على الأرض، من خلال التخطيط للقدس الشرقية والغربية كوحدة واحدة، بما يجعل أي تسوية مستقبلية تقوم على تقسيم المدينة أكثر تعقيدا.

وتناول الحوار تأثير سياسات التخطيط الإسرائيلية على النسيج الاجتماعي الفلسطيني في القدس، وما تفرضه من قيود متزايدة على البناء والتوسع العمراني، في ظل غياب تخطيط يستجيب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من أزمات سكنية واجتماعية متفاقمة.

كما ناقش د. التفكجي الأبعاد الديموغرافية لهذه السياسات، موضحا كيف يُستخدم التخطيط العمراني لتعزيز الوجود الإسرائيلي وتقليص الحيز الفلسطيني في المدينة، محذرا من المخاطر التي تواجه المجتمع الفلسطيني في القدس في ظل استمرار هذه السياسات والصمت العربي تجاه التطورات المتسارعة في المدينة.

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