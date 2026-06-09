بودكاست "الميدان": إسرائيل وإيران تختبران الحدود وتتبادلان الضربات

في الحلقة 239 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحث ومدير مشروع دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، امطانس شحادة، للحديث عن تطورات جولة التصعيد الأخيرة التي شهدها مطلع الأسبوع الجاري.

ما بدأ بهجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، تطور لاحقًا إلى هجوم إيراني على شمال إسرائيل، أعقبه تدخل أميركي للحد من اتساع دائرة المواجهة.

كما تناولنا الحوار غياب الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية الواضحة في الجبهات المفتوحة في غزة ولبنان، والآن إيران، إضافة إلى الواقع الإسرائيلي الآخذ بالتشكل والمتمثل في حروب متواصلة من دون نهاية واضحة، وفي ظل غياب أفق دبلوماسي قادر على وضع حد لهذه المواجهات.