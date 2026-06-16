بودكاست "الميدان": ما فرص تشكيل القائمة المشتركة؟ مع سامي أبو شحادة

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان"، استضفنا رئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لحوار بشأن الانتخابات القريبة، والسؤال المتعلق بإمكانية عودة التجمّع إلى القائمة المشتركة مع الأحزاب العربية، وذلك بعد فشل المحادثات بين الأحزاب التي عُقدت الأسبوع الماضي في سخنين.

خلال الحوار، تطرقنا إلى التقدّم في المحادثات، خصوصًا بين التجمّع، والجبهة والعربية للتغيير، واستعداد جميع الأحزاب لتقديم تنازلات أمام مطالب الحركة الإسلامية/القائمة الموحدة، وفي مقدمتها أن تكون القائمة المشتركة قائمة تقنية وتعددية. لكن الإشكالية الأساسية بقيت في مطلب القائمة الموحدة بأن تشكّل بقية الأحزاب العربية شبكة أمان لحكومات مستقبلية، قد تكون الموحدة جزءًا منها.

كما تطرقنا إلى تأسيس أحزاب عربية-يهودية جديدة، ولماذا بدأ عدد كبير منها بالظهور في هذه المرحلة تحديدًا، وما هي انعكاسات ذلك على تمثيل المجتمع العربي.