بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": دور لجان الصلح في مواجهة الجريمة

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في حلقة خاصة من بودكاست "الميدان"، استضفنا رئيس لجنة الصلح في منطقة عكّا، الشيخ عباس زكور، للحديث حول دور لجان الصلح في مواجهة الجريمة داخل المجتمع العربي، وكيف يمكن لها أن تلعب دورًا في تقليص النزاعات في مجتمعنا.

بدأنا الحوار بتحليل عام للوضع في المجتمع العربي، وطرحنا سؤالًا حول دور القيادة العربية المحلية بين الناس، خاصة في ظل تراجع مكانة المؤسسات التقليدية، وأهمية بناء آليات جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة.

ومن هناك انتقلنا إلى الحديث عن كيفية عمل لجان الصلح، مع التركيز على مسار الصلح نفسه، ومن خلال حالة عينية لصلح جرى في عكّا بين مجموعتين، واستغرق سنوات من النقاشات والزيارات إلى عدة دول، إلى أن تم التوصل في النهاية إلى الصلح.

وتطرقنا أيضًا إلى ألم الأهالي الثكالى، وإلى قدرتهم على التأثير في تهدئة الأوضاع، وكم يتطلب الأمر من قوة وجهد من لجان الصلح لإقناع الأطراف بتهدئة النفوس. كما ناقشنا كيف أن لجان الصلح، في ظل الوضع الراهن، تجد نفسها أحيانًا مضطرة إلى تقليص حجم الضرر ومنع وقوع جرائم قتل إضافية.

واختتمنا الحوار بتناول عام لمواجهة الجريمة من عدة جوانب، وبالتأكيد على أهمية لجان الصلح كمسار إضافي للنضال ضد هذه الظاهرة، إلى جانب المظاهرات، والعمل البرلماني، والمشاركة في الانتخابات، كجزء من رؤية واسعة وشاملة للتعامل مع الجريمة والبحث عن حلول.

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