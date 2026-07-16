في الحلقة 245 من بودكاست "الميدان"، استضفنا د. مها كركبي صباح، المحاضِرة في جامعة بن غوريون والمرشحة في الانتخابات المقبلة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، للحديث عن واقع النساء العربيات في السياسة والتحديات التي تواجههن.

استهللنا الحوار بالحديث عن قرار الدكتورة مها خوض انتخابات الكنيست، بعد سنوات طويلة من العمل الأكاديمي كرّست خلالها أبحاثها لدراسة واقع النساء الفلسطينيات في إسرائيل، وعن الأسباب التي دفعتها إلى الانتقال من المجال الأكاديمي إلى العمل السياسي المباشر.

بعد ذلك، استعرضنا واقع النساء العربيات بصورة عامة، في أعقاب ما يقارب ثلاث سنوات من الحرب وتصاعد العنصرية ضد المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، كما ناقشنا تأثير التحولات والأحداث العالمية التي شهدتها السنوات الأخيرة في أوضاع النساء.

وانتقلنا بعدها إلى مسألة التمثيل السياسي للنساء: ماذا يعني هذا التمثيل؟ ولماذا يُعد مهمًا؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه من التجارب والتحولات الدولية بشأن حضور النساء في الحياة السياسية؟

كما ناقشنا التحدي المتعلق بطبيعة التمثيل الذي نطمح إليه عندما نتحدث عن تمثيل النساء: هل نكتفي بتمثيل رمزي وشكلي؟ أم أن المطلوب هو تمثيل قيمي وسياسي يحمل أجندة اجتماعية واضحة، ويطرح في الوقت نفسه الأسئلة الجندرية والسياسية والوطنية؟

واختتمنا الحوار بالنظر إلى المستقبل، وبحث ما هو مطلوب منا، كمجتمع وكأحزاب عربية، لتعزيز المشاركة السياسية للنساء العربيات، إلى جانب التحديات التي قد تواجه هذا المسار في ظل الواقع السياسي القائم في البلاد.