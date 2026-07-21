بودكاست الميدان يناقش تحولات المشهد السياسي قبل الانتخابات

يتناول بودكاست "الميدان" في حلقة جديدة ملامح المشهد السياسي الإسرائيلي مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تحيط بخريطة التحالفات قبل نحو مئة يوم من الاقتراع.

ويستضيف البرنامج الصحافيين سماح وتد وأمل عرابي للحديث عن تحركات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتعزيز معسكر اليمين، مقابل محاولات المعارضة تقليص الفجوة والسعي إلى تحقيق أغلبية برلمانية.

كما تناقش الحلقة واقع الأحزاب العربية واحتمالات خوضها الانتخابات من دون قائمة مشتركة، وانعكاسات ذلك على التمثيل السياسي للمجتمع العربي، إلى جانب التطرق لمحاولات الأحزاب الصهيونية استقطاب أصوات الناخبين العرب، وتأثير هذه التحركات على المشهد الانتخابي في المرحلة المقبلة.