بودكاست "الميدان" | حوار مع يوسف جبارين: الأحزاب العربية عشية الانتخابات

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان"، استضفنا المرشّح الأول عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الانتخابات المقبلة، الدكتور يوسف جبارين، للحديث عن التحديات الجوهرية التي تواجه الأحزاب العربية مع اقتراب موعد الانتخابات، خصوصًا في ظل التحولات التي أحدثتها الحكومة الحالية خلال السنوات الأخيرة.

بدأنا الحوار بسؤال القائمة المشتركة: في ظل غياب أي تقدّم بين الأحزاب الأربعة نحو إعادة تشكيلها، هل انتهت فرص عودتها، أم ما زالت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق ووحدة انتخابية؟ ومن هناك انتقلنا إلى الخلافات السياسية بين الأحزاب العربية، وبشكل خاص موقف الحركة الإسلامية الجنوبية ورئيسها الشيخ منصور عباس، واستعدادها للدخول في حكومة إسرائيلية.

كما ناقشنا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وما إذا كانت قادرة على تشكيل بديل سياسي حقيقي للحكومة الحالية، أم أن هناك، في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إجماعًا صهيونيًا بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية رغم الخلافات السياسية بينها.

وفي الجزء الأخير من الحوار، تناولنا انعكاسات الانقلاب القضائي على المواطنين العرب، في ظل الصراع المتواصل بين السلطات والمؤسسات الإسرائيلية، وخصوصًا ما يتعلق بالانتخابات المقبلة: هل ستكون انتخابات نزيهة، أم أن الحكومة الحالية ستحاول التدخل وفرض قيود من شأنها تعقيد مشاركة الناخبين العرب؟