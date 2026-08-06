تسخير علم الآثار الإسرائيلي لطمس التنوّع التاريخي في البلاد

في حلقة جديدة من بودكاست "الميدان"، استضفنا الدكتور توفيق دعادلة، عالم الآثار والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس، للحديث عن السياسة الإسرائيلية تجاه الحفريات والمكتشفات التاريخية في البلاد، والطريقة التي يجري من خلالها تسخير علم الآثار لخدمة أجندة سياسية صهيونية، تقوم من جهة على التركيز الحصري على الماضي اليهودي، ومن جهة أخرى على محو الصلة العربية بالمكان.

بدأنا الحوار بمحاولة فهم السياسة الإسرائيلية ذاتها والمنطق السياسي الكامن وراءها، والساعي إلى تشكيل تصوّر سياسي مضلّل حول الماضي. كما ناقشنا كيف يؤثر هذا التضليل في طريقة فهمنا للتاريخ، وكيف ساهمت الحقب التاريخية المختلفة في تشكيل الواقع القائم اليوم.

ومن هناك انتقلنا إلى الحديث عن كتابه الجديد، المتوقع صدوره خلال الأشهر المقبلة، والذي يبحث في الماضي الأثري لمدينة اللد قبل النكبة الفلسطينية. وتناولنا ما يمكن أن نتعلمه عن الغنى الثقافي والديني للمدينة قبل النكبة، وحجم الهدم والمحو الذي تعرّضت له مقارنةً بمدن أخرى مثل الرملة ويافا، حيث ما زالت أجزاء ومعالم من المدينتين القديمتين قائمة، في حين مُحيت اللد بصورة شبه كاملة.

وتطرّق الحوار كذلك إلى الدوافع الإسرائيلية في التعامل مع علم الآثار، وما إذا كنا أمام سياسة عامة تُطبّق على مختلف المدن، أم أمام قرارات متفرقة وعشوائية، وإلى كيفية تغيّر الاعتبارات السياسية من مدينة إلى أخرى بحسب واقعها الديمغرافي والسياسي.

واختتمنا الحوار بالطريقة التي يدعونا من خلالها الدكتور دعادلة إلى تخيّل الماضي وفهمه؛ فكل الحقب التاريخية، سواء خضعت لسيطرة إمبراطوريات مختلفة أو شهدت تنوّعًا دينيًا واسعًا، ساهمت جميعها في تشكيل الحاضر الفلسطيني. ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على آثار هذه الحقب، وعدم التسرّع في هدم تاريخ يمتد لآلاف السنين بسبب صراع لا يتجاوز عمره مئة عام.