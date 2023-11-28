بودكاست "عدالة" | حملة تحريض شعواء ضد المحامين الفلسطينيين في الداخل

منذ بداية العدوان على غزّة، انطلقت هجمة تحريض واسعة ضد المحامين العرب في الداخل، بمبادرة من المحامين اليهود ودعم من نقابة المحامين الإسرائيليين في ظل حملة الملاحقة السياسية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل. في هذه الحلقة من بودكاست عدالة، استضفنا المحامية سلام ارشيد من مركز "عدالة"، والتي توّجهت لنقابة المحامين الإسرائيليين بهذا الشأن والمحامي أحمد غزّاوي، والذي بادر لتوثيق المنشورات المحرّضة ضد المحامين، وتنظيم فريق عمل للرد على الشكاوى وتقديمها، للحديث عن هجمة التحريض بشكل موّسع أكثر وكيف يمكن مواجهتها.