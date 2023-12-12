بودكاست | بودكاست عدالة

بودكاست "عدالة" | تجريم الخطاب السياسي الفلسطيني وملاحقة الطلاب في الأكاديمية الإسرائيلية

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في السنوات الأخيرة، قامت المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بمنع الهوية الفلسطينية والخطاب السياسي الفلسطيني في أروقتها وملاحقة الطلاب الفلسطينيين، ولكن في الآونة الأخيرة، ومنذ بداية العدوان على قطاع غزّة، شهد الطلاب الفلسطينيون في الجامعات والكليّات الإسرائيلية في الداخل حملات تحريض وملاحقة غير مسبوقة، على ضوئها تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطلاب مثل الفصل الدائم والمؤقت أو الاستدعاء إلى لجان الطاعة.

في الحلقة السابعة من بودكاست "عدالة"، استضفنا المحاميّة المتدربة ميّ دياب والمحامي عدي منصور، وهما جزء من الطاقم القانوني للدفاع عن الطلاب الذّي شكلّه مركز "عدالة"، للحديث أكثر عن خلفية الملاحقة السياسية وطبيعة الإجراءات التأديبية ضد الطلاب الفلسطينيين.

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