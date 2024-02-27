بودكاست "عدالة" | تعميق الهيمنة على المدارس العربية في الداخل والقدس

في الحلقة السادسة عشر من بودكاست عدالة، استضفنا المحاميّة سلام ارشيد، محامية في وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مركز عدالة، للحديث بتعمّق عن مقترح قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى عدم تشغيل أو تعيين موّظفين في مؤسسات التعليم إذا كان هناك شبهات ضدهم بأنهم قاموا "بالتحريض على الارهاب" أو "التماثل مع منظمات إرهابية"، ولنقاش كيف سعت وتسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على كافة مناحي حياة الفلسطينيين في الداخل والقدس، بما في ذلك قطاع التعليم، ما يعني هذا القانون إنْ سُنّ وكيف يتقاطع مع الملاحقات السياسية للمعلمّين والموّظفين منذ السابع من أكتوبر؟

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