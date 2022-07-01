‏يُطلق "عرب ٤٨" برنامج بودكاست "الأسبوع في عرب ٤٨" الذي من خلاله نقف عند أبرز العناوين على الأصعدة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية من كل أسبوع ونخوض بما يقف وراء تفاصيلها مع ضيوف ذوي صلة معها.

في الحلقة الأولى من بودكاست "الأسبوع في عرب ٤٨"، استضفنا النائب عن القائمة المشتركة وحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، للحديث عن الأزمة السياسية الإسرائيلية وعدم الاستقرار السياسي في الحكومة وما المُرتقب من انتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الـ25.

واستضفنا مُركّزة ائتلاف "فضا" فلسطينيات ضد العنف من جمعيّة "كيان"، ليان ديريني، للحديث عن الخطوات الاحتجاجية التي ستخوضها الحراكات والناشطات على المستوى الميداني لمواجهة ظاهرة تعنيف وقتل النساء في المجتمعات العربيّة عامةً والمجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص.

واستضفنا رئيس لجنة توجيه قضايا التعليم العربي، د.شرف حسّان، للحديث معه حول احتجاج المُعلّمين في البلاد على ظروف تشغيلهم، وعن خصوصية المُدرّس العربي في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي، وعن التحديات المُضاعفة التي يخوضها جهاز التعليم العربي في ظل سياسات تقصد تهميشه.

يُقدّم الزميلان؛ أمل عرابي وطارق طه، البرنامج الذي تُنشَر حلقاته أيام الجمعة من كل أسبوع.