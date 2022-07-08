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بودكاست عرب 48 "الأسبوع في عرب ٤٨" | غلاء المعيشة، والصحافة الفلسطينية، والعنف والجريمة

في الحلقة الثانية من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت، صالح مشارقة للحديث عن الصحافة الفلسطينية ودورها بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي، للصحافية شيرين أبو عاقلة، وعن دور الأجيال الجديدة في حفظ وحمل الرسالة.

واستضفنا المراسل الصحافي من "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، وهو مختص ومتابع للشأن الجنائي، للحديث عن تطورات العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

واستضفنا المدرب والمستشار الاقتصادي، حسين خلايلة، للحديث عن الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وتأثيرها المباشر على العائلات العربية.

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