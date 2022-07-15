في الحلقة الثالثة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا محرر الشؤون الإسرائيلية في صحيفة "العربي الجديد"، الصحافي نضال وتد، للحديث عن الأحزاب الإسرائيلية والمتغيرات التي حدثت وتحدث فيها، وعن تشكُّل الائتلافات وصعود وهبوط الأحزاب، وعن أزمة ضعف الأحزاب ودور مؤسساتها، وعن بروز دور "الرجل الواحد".

واستضفنا مدير مركز "مسارات" للأبحاث، الكاتب هاني المصري، للحديث عن معنى زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، وما دور ذلك بالتأثير على الفلسطينيين، وعن مصالح واشنطن من هذه الزيارة.

يُقدّم الزميلان؛ طارق طه، وعبد أبو شحادة، البرنامج الذي تُنشَر حلقاته أيام الجمعة من كل أسبوع.