في الحلقة الثامنة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا بروفيسور أمل جمّال، للحديث عن المنطق الإسرائيلي بالتعامل مع السياسة والحاجة إلى القوة.

تطرّقنا في حوارنا إلى سلوك الأحزاب العربية وما المرجو من وجود العرب في الكنيست؟

واستضفنا د. محمد خلايلة للحديث عن أنماط التصويت العربية ومن ماذا تتأثر نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات، وكيف تؤثر الحملات الانتخابية على قرار الناخب؟

واستضفنا عضو المجلس البلدي في بلدية اللد، فداء شحادة، للحديث عن مدينة اللد بعد عام و3 أشهر من هبة الكرامة (أيار/ 2021)، عن ماذا تغيّر في المدينة؟ وما الذي يحتاجه سكان اللد العرب؟ وكيف تميّز الدولة بحق المواطنين الفلسطينيين في المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية؟

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