  2. بودكاست
  3. بودكاست عرب 48

بودكاست عرب 48 "بودكاست عرب ٤٨" | عسكرة السياسة الإسرائيلية وأنماط التصويت العربية، وماذا تحتاج اللد؟

في الحلقة الثامنة من بودكاست "الأسبوع في عــــــ٤٨ــــرب"، استضفنا بروفيسور أمل جمّال، للحديث عن المنطق الإسرائيلي بالتعامل مع السياسة والحاجة إلى القوة.

تطرّقنا في حوارنا إلى سلوك الأحزاب العربية وما المرجو من وجود العرب في الكنيست؟

واستضفنا د. محمد خلايلة للحديث عن أنماط التصويت العربية ومن ماذا تتأثر نسبة التصويت والمشاركة في الانتخابات، وكيف تؤثر الحملات الانتخابية على قرار الناخب؟

واستضفنا عضو المجلس البلدي في بلدية اللد، فداء شحادة، للحديث عن مدينة اللد بعد عام و3 أشهر من هبة الكرامة (أيار/ 2021)، عن ماذا تغيّر في المدينة؟ وما الذي يحتاجه سكان اللد العرب؟ وكيف تميّز الدولة بحق المواطنين الفلسطينيين في المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية؟

للتواصل معنا: tbay.taha.48@gmail.com

استمع على

سبوتيفاي أبل بودكاست غوغل بودكاست

مواد متعلقة

بودكاست "الميدان" | ويكيبيديا... متطوعون في مهمات معرفية
بودكاست "الميدان" | ويكيبيديا... متطوعون في مهمات معرفية

2022-08-18

بودكاست "أجرمن عنهن" | بيان كريّم… شوفيرة باص من مجد الكروم
بودكاست "أجرمن عنهن" | بيان كريّم… شوفيرة باص من مجد الكروم

2022-08-17

"بودكاست عرب ٤٨" | الآثار النفسية للعدوان على غزة، ومن هي حركة "الجهاد الإسلامي"؟
"بودكاست عرب ٤٨" | الآثار النفسية للعدوان على غزة، ومن هي حركة "الجهاد الإسلامي"؟

2022-08-12