في الحقة الرابعة والأربعين من بودكاست "أجرمن عنهن"، ضيفتنا هبة شريم أو هبة الله.

ولدت هبة في منطقة البيّارة بالقرب من جلجولية، لأن جدّها رفض ترك المنطقة عام النكبة 1948، بقي هو وعائلته في منطقة معزولة بعيدة عن المناطق السكنية محاطة بالطبيعة والبيارات.

الطبيعة كانت ملاذ هبة منذ نعومة أظفارها قضت غالبية وقتها مع بنات عمومتها، لعبنَ بين الشجر وركضن في الطبيعة. فهمت معنى الحرية منذ جيل مبكر.

هبة الابنة الصغرى للعائلة وحين بلغت السابعة من عمرها توفى والدها على إثر نوبة قلبية مفاجئة.

أنهت دراستها الثانوية في ثانوية جلجولية ثم درست مجال تقويم الأسنان لمدة سنتين لكنها لم تحب المجال ولم تعمل به.

وقعت في الحب وتزوجت عندما كان عمرها 21 انتقلت للسكن في جلجولية وولدت توأم أولاد.

بعد زواج دام 7 سنوات شعرت هبة أنها غير راضية وهذه ليست الحياة التي رسمتها لنفسها فقررت الطلاق وعادت إلى منزل والدتها.

درست هبة اقتصاد وإدارة أعمال في الجامعة المفتوحة وعملت في البنك، وتعرفت على شاب درزي ووقعت في حبه بالرغم من معارضة الجميع لزواجهما، لكن الحب انتصر على المعيقات وتزوجا وأنجبا ابنا.

بدأت هبة تبحث وتقرأ بمجال الشغف والأنوثة، حتى سمعت محاضرة في "تيد" جعلتها تسافر إلى أمستردام لكي تشترك في دورة.

تعمل هبة كمدربة لطاقة الأنوثة الواعية تستقبل نساء في عيادتها الخاصة من كل البلاد متزوجات وعازبات.

دمجت هبة عدة طرق علاجية من ضمنها البيضة الصينية.

إعداد وتقديم: سهى عرّاف

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