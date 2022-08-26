في الحلقة التاسعة من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا المحامي خالد دوخي للحديث عن ضحايا لقمة العيش والعمال الفلسطينيين في ورشات البناء وانعدام الأمان فيها.

واستضفنا، المستشارة التنموية المختصة في الاقتصاد العائلي، نردين أرملي، لنحاول معها فهم المعنى من وراء رفع البنك المركزي الإسرائيلي، لنسبة الفائدة، وعن كيف يؤثر ذلك على المستهلك، وما الخطوات الفورية التي علينا اتباعها في ترشيد الاستهلاك.

واستضفنا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، للحديث معه عن فكرة التيار الثالث والتحالف الوطني التي يطرحها حزبه، وحاولنا فهم مدى جدية هذا التيار وفي ما إذا كان يحمل امتيازا عن الآخرين في طرحه قبل انتخابات الكنيست الـ25.

إعداد وتقديم: طارق طه وأمل عرابي