في الحلقة العاشرة من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا بروفيسور خالد أبو عصبة للحديث معه حول جودة التدريس في المدارس وعن مستوى الطلاب والمعلمين العرب.. كيف يُشخص أبو عصبة الأزمة وما الحل المرحلي؟

واستضفنا المحامي عدي منصور من مركز "عدالة" للحديث معه حول قضية المؤسسات الأهلية الفلسطينية التي صنفها الاحتلال "إرهابية" واقتحمها لاحقا. كيف تعاملت "عدالة" مع الملف؟

واستضفنا الباحث والكاتب ورئيس مركز "مسارات" للأبحاث، هاني المصري، ليعطينا صورة عن الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة إثر تصعيد الاحتلال هجماته واقتحاماته على بلدات الضفة الغربية.

إعداد وتقديم: طارق طه وأمل عرابي