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بودكاست عرب 48 "بودكاست عرب ٤٨" | محاولة شطب التجمع، تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، العنف والجريمة

في الحلقة الخامسة عشر من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، للحديث معه عن شطب التجمّع من خوض الانتخابات في لجنة الانتخابات المركزية والاستئناف المُقّدم على القرار للمحكمة الإسرائيلية العليا، ويُشار إلى أن تسجيل الحلقة كان قبل بدء جلسة المحكمة.

واستضفنا، الباحث والكتاب في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أحمد حسين، للحديث معه حول آخر مستجدات الحرب الروسية - الأوكرانية.

واستضفنا، المراسل الصحافي في "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، للحديث معه حول جرائم العنف والقتل والخاوة في البلدات العربية، وعن التعامل العنصري التمييزي على مستوى السلطات الإسرائيلية مع العنف والجريمة بين الفلسطينيين في الداخل وبين منظمات الإجرام عند اليهود.

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