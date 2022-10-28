في الحلقة الثامنة عشر من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا الباحث والناشط السياسي، علي حبيب الله، للحديث معه حول مصيرية انتخابات الكنيست الـ25 والتمثيل العربي ودور التجمع الوطني الديمقراطي.

واستضفنا مدير مركز مسارات للأبحاث، هاني المصري، للحديث معه حول ظاهرة عرين الأسود في الضفة الغربية والحاضنة الشعبية التي توفّرت لها، أسهب المصري في مداخلته حول عوامل وظروف نشأة الظاهرة، وأشار إلى أن شروط اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة غير متوفرة وعلّل ذلك.

واستضفنا الباحث والطبيب، أسامة طنوس، للحديث معه حول العنصرية البنيوية في دولة اليهود التي تلقي بظلالها على المستشفيات والسياسة الصحية.

تقديم: طارق طه وعبد أبو شحادة