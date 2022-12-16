في الحلقة الخامسة والعشرين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48" استضفنا الكاتب والباحث بالتاريخ الاجتماعي، علي حبيب الله، للحديث معه عن لعبة كرة القدم والمشاعر الجماعية التي تنتجها المنافسة.

واستضفنا والد المعتقل محمد عثمان، سمير عثمان، من مدينة عكا للحديث معه عن ظروف اعتقال ابنه منذ أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبّة الكرامة، وظروف العائلة في ظل أحكام السجن العالية التي يصدرها القضاء الإسرائيلي بحق الشبان.

واستضفنا المحامية من مركز "عدالة"، ناريمان شحادة زعبي، للحديث معها عن تفاصيل الملفات التي تلفّقها النيابة العامة بحق الشبان المعتقلين وشكل الملفات المتداولة في المحاكم.