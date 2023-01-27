في الحلقة الثلاثين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48" استضفنا، الباحث والكاتب بالشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، للحديث معه عن التوتر السياسي والاجتماعي الحاصل في إسرائيل.

واستضفنا، المراسل الصحافي، ضياء حاج يحيى، للحديث معه عن العنف والجريمة وقرار وزارة الأمن القومي، بتشكيل فريق عمل مشترك بين الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، لـ"مواجهة" العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

واستضفنا، الناشط باسل العدرا، للحديث معه عن مقاومة أهالي مسافر يطا لمخططات الاحتلال لتهجير السكان الفلسطينيين.

تقديم: طارق طه وآية زيناتي

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