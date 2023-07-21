بودكاست "الأسبوع" | فلسطينيو الداخل ومشاريع التفكيك الإسرائيلية

في الحلقة الثالثة والخمسين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، للحديث معه عن محاور متعددة، من سياسة القمع والعداء المسلّطة على العرب الفلسطينيين وصولا إلى ملاحقة واستهداف أحزاب وحركات سياسية عربية وبعضها أُخرج عن القانون وآخرون يتعرضون لتحريض مستمر، وصولا إلى محاولة حظر لجنة المتابعة وإخراجها عن القانون. في ظل عاصفة أحداث، ماذا نفعل؟ نحاول فهم ذلك مع محمد بركة.

وفي المحور الثاني، استضفنا ألاء عبيد، الناشطة والباحثة في شؤون البيئة والمناخ، للحديث معها عن موجة الحر التي تعيشها نصف الكرة الأرضية، وعن ما معنى ذلك الحر، وما هي مخاطره؟ وما المتوقع في السنوات المقبلة؟

تقديم: طارق طه وآية زيناتي