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بودكاست "الأسبوع" | التخطيط والقيود السياسية وتجميد هبات الموازنة للعرب

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في الحلقة السادسة والخمسين من بودكاست "الأسبوع"، استضفنا مخطط المدن، د, عروة سويطات، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس مجلس عرعرة، مضر يونس.

في المحور الأول، تحدثنا مع الدكتور عروة سويطات، عن سياسة التخطيط في البلدات العربية في ظل مخطط الانقلاب القضائي الإسرائيلي، وعن سياسة التضييق على التوسع العمراني في حسابات التهديد الديمغرافي.

وفي المحور الثاني، تحدثنا مع المحامي مضر يونس، حول قرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش بتجميد الميزانيات أو هبات الموازنة للمجالس والبلديات العربية، وعن إسقاطات هذا القرار العنصري، وعن الخطوات الاحتجاجية المرتقبة.

تقديم: طارق طه وآية زيناتي.

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