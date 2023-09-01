بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | هل ما زالت إسرائيل محتاجة لأميركا؟

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في الحلقة الثامنة والخمسين من بودكاست "الأسبوع" في عرب 48، استضفنا الدكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن؛ للحديث معه عن العلاقات الإسرائيلية الأميركية في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

وفي المحور الثاني استضفا بروفيسور خالد أبو عصبة المحاضر والمختص بقضايا التربية والتعليم، للحديث معه عن نتائج امتحان النجاعة والنماء والتي أظهرت تراجع مهارة فهم المقروء لدى الأطفال والفتية العرب، نحاول فهم عوامل الضعف وعلى من تقع مسؤولية ذلك؟

إعداد وتقديم: طارق طه
تصميم ونشر: أحمد سليط وديمة كبها
إخراج وإنتاج: إيفون سابا وعبد أبو شحادة

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