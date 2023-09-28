بودكاست "الأسبوع" | انتخابات السلطات المحلية... بين الوعود وفرص التغيير

في الحلقة الثانية والستين من بودكاست "الأسبوع" في عرب 48، استضفنا الصحافي، وائل عوّاد، للحديث معه عن انتخابات السلطات المحلية المقرر إجراؤها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

تحدثنا عن الانتخابات المحلّية في ظل الجريمة المستشرية في الداخل الفلسطيني، ووجود أكثر من 20 مرشحًا ورئيس سلطة محلية تحت طائلة التهديد، وانسحاب العديد من القوائم والمرشحين. وتناولنا مشهد الانتخابات في مدينة الناصرة التي تخوض الانتخابات فيها أربع قوائم للمنافسة على عضوية المجلس البلدي في الناصرة، ويتنافس ثلاثة أشخاص على رئاسة البلدية بعد انسحاب قوائم ومرشحين والدعوات لمقاطعة الانتخابات.

تقديم: آية زيناتي

إخراج وإنتاج: عبد أبو شحادة