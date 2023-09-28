بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | انتخابات السلطات المحلية... بين الوعود وفرص التغيير

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الثانية والستين من بودكاست "الأسبوع" في عرب 48، استضفنا الصحافي، وائل عوّاد، للحديث معه عن انتخابات السلطات المحلية المقرر إجراؤها في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

تحدثنا عن الانتخابات المحلّية في ظل الجريمة المستشرية في الداخل الفلسطيني، ووجود أكثر من 20 مرشحًا ورئيس سلطة محلية تحت طائلة التهديد، وانسحاب العديد من القوائم والمرشحين. وتناولنا مشهد الانتخابات في مدينة الناصرة التي تخوض الانتخابات فيها أربع قوائم للمنافسة على عضوية المجلس البلدي في الناصرة، ويتنافس ثلاثة أشخاص على رئاسة البلدية بعد انسحاب قوائم ومرشحين والدعوات لمقاطعة الانتخابات.

تقديم: آية زيناتي
إخراج وإنتاج: عبد أبو شحادة

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

انتخابات السلطات المحلية... بين الوعود وفرص التغيير

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

كيف تواجه المدارس ظاهرة العنف والجريمة؟

بودكاست مدونات صوتية
بودكاست مدونات صوتية

مئوية محمد حسنين هيكل... حديث عن الصحافة

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

30 عاما على أوسلو.. من المستفيد؟

مواد ننصح بها

تعليق التظاهرات الحدودية شرقي قطاع غزة: فرصة لمساعي التهدئة؟
بودكاست

تعليق التظاهرات الحدودية شرقي قطاع غزة: فرصة لمساعي التهدئة؟

28/09/2023
عودة إلى مسألة التطبيع
بودكاست

عودة إلى مسألة التطبيع

23/09/2023
هبة الكرامة: السجن 12 عاما و8 أشهر للشاب صبري أعمر من كفر قرع
بودكاست

هبة الكرامة: السجن 12 عاما و8 أشهر للشاب صبري أعمر من كفر قرع

28/09/2023
الاحتلال اعتقل 135 ألف فلسطينيّ بينهم 21 ألف قاصر منذ انتفاضة الأقصى
بودكاست

الاحتلال اعتقل 135 ألف فلسطينيّ بينهم 21 ألف قاصر منذ انتفاضة الأقصى

28/09/2023