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بودكاست "الأسبوع" | عائلة شتتها الاحتلال؛ "علمت باستشهاد أختي على شاشة التلفاز"

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في الحلقة السابعة والسبعين من بودكاست "الأسبوع" استضفنا السيدة شيرين خريس عساف، اللاجئة من عسقلان المقيمة في مدينة اللد والتي تشتت عائلتها بسبب النكبة، للحديث عن استشهاد أختها في غزة إيمان خريس مهدي وعائلتها؛ زوجها الطبيب رائد مهدي، وأولادهم وبناتهم، سميرة، ويوسف، وأحمد، وعمرو، ومحمد، وعبد وميرا ومهدي.

تحدثنا عن عائلة شيرين وتهجيرها خلال النكبة عام 1948، وتشتت وانفصال أفراد العائلة فيما بعد، عن علاقتها مع أختها إيمان التي استشهدت هي وعائلتها في الحرب على غزة، وتناولنا قصتهم وأحلامهم واللحظات الأخيرة قبل استشهادهم.

إعداد وتقديم: آية زيناتي

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