بودكاست "الأسبوع" | ما جدوى الحراك الشعبي العالمي ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

في الحلقة الواحدة والثمانين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا الصحافي والكاتب، ربيع عيد، وهو مراسل صحيفة "العربي الجديد" في بريطانيا، للحديث معه عن الحراك الشعبي الاحتجاجي على مستوى العالم ضد الحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي، وعلى وجه الخصوص حركة الاحتجاج الضخمة في بريطانيا.

تطرقنا في حوارنا إلى خصائص ومميزات هذه الاحتجاجات ومدى تأثيرها على السياسات الداخلية والخارجية في بريطانيا، وكذلك تحدثنا عن حركات العدالة الاجتماعية حول العالم وجيل الشباب الجديد في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وهو الجيل الذي يتماهى مع الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته وينهاض الاحتلال الإسرائيلي ويناضل من أجل نزع الاستعمار ومظاهره عن عدة قضايا اجتماعية.

إعداد وتقديم: طارق طه