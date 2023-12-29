بودكاست "الأسبوع" | المقاطعة والخطر الإستراتيجي على الأبارتهايد

في الحلقة الثانية والثمانين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا منسق سياسات لمناهضة الأبارتهايد في اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة BDS، صالح حجازي، للحديث معه عن حملة المقاطعة الشعبية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة؛ من هي حركة المقاطعة؟ وأي الوسائل والأدوات التي تعمل بها BDS؟

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تطرق حجازي بالحوار إلى الحاجة بتصدير أزمة نظام الفصل العنصري في فلسطين إلى العالم، لأن المسألة الاستعمارية أيضًا من مسؤولية الشعوب بالتصدي لها.

هل تؤثر المقاطعة؟ ومن سيسحب الاستثمارات؟ ومن سيفرض العقوبات؟

إعداد وتقديم: طارق طه