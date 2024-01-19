بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | كيف نصف وضع الأسرى والمعتقلين في سياق التعذيب؟

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بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب على غزة، نتناول مجددًا في هذه الحلقة ملف الأسرى والمعتقلين، والانتهاكات في السجون الإسرائيلية.

استضفنا في الحلقة المحامية في مجال حقوق الإنسان والمختصة في قضايا التعذيب، جنان عبده، والتي تعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

تحدثنا معها عن الحالة الاستثنائية وغير المسبوقة في السجون والمعتقلات، وما هي أساليب التعذيب اليوم، وهل هناك قانون خاص يمنعها؟ وتحدثنا عن الاتفاقيات الدولية بشأن ذلك، وعن ماهية الالتزام في إطارها وعدم خرق الاتفاقيات.

كما تطرقنا إلى كيفية عمل وتعامل الحقوقيين والحقوقيات ومؤسسات حقوق الإنسان في ظلّ الحالة الراهنة.

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