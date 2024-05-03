بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع" | الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية.. فلسطين ليست المسألة

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في الحلقة الثانية والتسعين من بودكاست الأسبوع في "عرب 48"، استضفنا، طالب الدكتوراه من جامعة "آن آربور" في مشيغين، أمير مرشي، وطالبة الباكلوريوس من جامعة "MIT" في ماساتشوستيس، عدن أبو نعاج، نرصد معهما الحراك الطلابي في الجامعات الأميركية، ونحاول فهم رسائل هذا الحراك السياسية، والإجابة عن أسئلة مثل؛ من هي تلك الحركات الطلابية المتظاهرة؟ وما هو حجم القمع وإلى ماذا يؤدي ذلك؟ وإلى أي مدى تأثيرها؟

أجرينا نقاشا عن مفاهيم الحرية وحقوق الأساس التي تنتجها الجامعات وتضعها في مركز اهتمامتها، كيف تتحول هذه الجامعة لذراع قمع سلطوي عندما يتعلق الأمر بفلسطين أو بالحركة الصهيونية؟

لماذا فلسطين ليست المسألة؟ إينعم هي بمركز النضال، لكن الإجابة كاملة في الحلقة.

إعداد وتقديم: طارق طه

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