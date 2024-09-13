بودكاست "الأسبوع" | نزع الشرعية عن العمل السياسي في الداخل

في الحلقة 108 من بودكاست "الأسبوع"، استضفنا، الكاتب والباحث السياسي، أمير مخول، للحديث معه عن التهديد الذي يواجه الفلسطينيين في الداخل الذي لا يتعلق بمواقفهم السياسية بل بمجرّد الوجود وهو تهديد وجودي يمس بكيانهم وهويتهم.

جامعة حيفا، كمثال، تواجه نصف طلابها من العرب الفلسطينيين بقرارات تهدد وجودهم داخل الحرم الجامعي، مما يعكس نمطًا من التمييز العنصري الذي يتجاوز مجرد الملاحقة والإقصاء السياسي.

العمل النقابي والتحديات السياسية

شهدت جامعة حيفا مؤخرًا محاولات لمنع الطلاب العرب من تقديم ترشيحاتهم للنقابات الطلابية، وهو ما يعكس توجهًا أوسع لنزع الشرعية عن العمل السياسي الفلسطيني داخل المؤسسات الإسرائيلية.