قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية واندلاع اشتباكات

في مخيم بلاطة شرق نابلس، دخلت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية، ترافقها جرافة من نوع (D9)، وتمركزت في منطقة السوق. وأفادت مصادر محلية بأن القوات نفذت عمليات تفتيش واسعة، وسط توتر واشتباكات مع الفلسطينيين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين في تلك المناطق.

ففي مخيم بلاطة شرق نابلس، دخلت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية، ترافقها جرافة من نوع (D9)، وتمركزت في منطقة السوق. وأفادت مصادر محلية بأن القوات نفذت عمليات تفتيش واسعة، وسط توتر واشتباكات مع الفلسطينيين.

في بلدة جبع جنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، وجابت عدة مناطق، ما تسبب في مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات استمرت لعدة ساعات.

كما شهد مخيم عقبة جبر في أريحا اقتحاما من قبل قوات الاحتلال التي جابت أحياء المخيم وتمركزت في حي السلمي، حيث داهمت منزل باجس السلمي وعاثت فيه فسادا. وفي الوقت ذاته، نكلت قوات الاحتلال بعدد من الشبان قرب بلدة العوجا، ما أدى إلى إصابة بعضهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أريحا الحكومي لتلقي العلاج.

أما في بلدة عزون شرق قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وسط إطلاق نار كثيف على مركبات الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن القوات تمركزت في منطقة المثلث وأطلقت النار دون أن يتم تسجيل إصابات أو اعتقالات.

سرايا القدس - كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال في جبع وتعلن مواصلة الاشتباك

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان لها صباح اليوم السبت، تمكن مقاتليها من التصدي لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين. وجاء في البيان أن مقاتلي الكتيبة استهدفوا قوات الاحتلال في محور الزكم في تمام الساعة 3:15 فجرًا، مما أدى إلى "وقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود".

وأكدت الكتيبة في بيان آخر، أن مقاتليها واصلوا التصدي للاقتحام في الساعة 4:20 فجرًا، حيث استهدفوا الآليات العسكرية في محور الحارة بزخات كثيفة من الرصاص. كما أشار البيان إلى أن وحدة الهندسة التابعة للكتيبة قامت في الساعة 4:45 فجرًا بتفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في الحارة الشرقية، مما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين صفوف الجنود.

وفي بيان لاحق، أعلنت الكتيبة أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال المنسحبة من محور الحارة وسط البلدة في الساعة 6:19 صباحًا، وأصابوهم بزخات كثيفة من الرصاص.

وأشارت كتيبة جنين في ختام بياناتها إلى أن "قتالها مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات"، مؤكدين أن المواجهات ستتواصل ضمن "معركة طوفان الأقصى".