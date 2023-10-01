بودكاست "محلي" | الانتخابات المحلية في ظل استفحال الجريمة.. مخاطر ومآلات

يخصص "بودكاست عرب 48" سلسلة حلقات تحت عنوان "محلي" مع بدء الحملات الانتخابية لانتخابات السلطات المحلية العربية، وذلك للخوض في أهم الملفات والقضايا التي تتصدر الساحة المحلية، والأكثر تأثيرا على جودة حياة المواطنين في المجتمع العربي.

تأتي هذه الحلقات من باب أن للإدارة السليمة في السلطات المحلية والتصويت الحكيم في الانتخابات، دور مركزي في صياغة مستقبل البلدات العربية في ظل التضييقات الحكومية والسياسات العنصرية.

تتناول الحلقة الأولى ملف العنف والجريمة، وهي القضية التي تقض مضاجع المواطنين العرب، وخصوصا في ظل استمرار تصاعد الجرائم والضحايا، إذ بات الأمر يهدد أمن كل مواطن في البلاد، سيما وأنه منذ بدء الحملات الانتخابية شهدنا توسع رقعة الجريمة ومحاولات من قبل منظمات الإجرام للتأثير على العملية الانتخابية من خلال طرق غير شرعية وتهديد مرشحين.

ونحاول من خلال الحلقة الأولى أن نستوضح حجم الظاهرة وتأثيراتها على الساحة المحلية، كما محاولة تقصي الأسباب العميقة التي أدت إلى توسع رقعة الجريمة ومحاولات منظمات الإجرام السيطرة على مناقصات أو مواقع في السلطات المحلية.

يشارك في الحوار كل من الزميل الصحافي في "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، والمحامي رسول سعدة المختص في تحليل الإجرام المنظم وعلاقة الشرطة الإسرائيلية بالمجتمع العربي.

إعداد وتقديم: أمل عرابي

إخراج وإنتاج: عبد أبو شحادة